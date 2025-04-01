İzmir’de Şiddetli Yağmur Şehri Etkiledi

YAĞIŞIN ETKİLERİ İZMİR’DE HİSSEDİLDİ

İzmir’de dün gece başlayan yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Yağmurun en yoğun yaşandığı bölge, Çeşme ilçesinin turistik Alaçatı Mahallesi oldu. Sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu ve bazı otellerin bodrum katları su altında kaldı. Ilıca Mahallesi’nde ise tıkanan rögarlar sonucu su birikintileri meydana geldi.

BELEDİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Belediye ekipleri, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesini sağladı. Ayrıca, yollardaki biriken suların tahliyesi için vidanjör ve su pompaları kullanıldı. Ilıca’daki bir mobilyacının deposuna da su girdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle su tahliye edilerek, yaşanan mağduriyet giderildi.

VATANDAŞLAR YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTI

Şehir merkezinde, yağmur nedeniyle özellikle Çiğli, Narlıdere ve Menemen gibi ilçelerde bazı yollarda su birikintileri oluştu ve rögarlar taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı; bazıları ise kapalı alanlar ve duraklarda yağışın sona ermesini bekledi.