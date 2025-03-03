İzmir’de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

İZMİR’DE YASA DIŞI SİLAH İMALATI OPERASYONU

İzmir’de sürdürülen yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 adet tabanca ve 4 adet tüfek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş ilçesinde yasadışı silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak bir adrese baskın düzenledi.

YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleşen aramalarda; 1 adet ruhsatsız fabrikasyon tabanca, 1 adet üzerinde oynama yapılan kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeği, 3 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 7 adet şarjör, 562 adet fişek ve av tüfeği parçaları ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemler için emniyete sevk edildi.