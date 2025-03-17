İzmir’de Silah Ticareti Operasyonu: Tutuklama

SİLAH TİCARETİ YAPTIĞI DEĞERLENDİRİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir’in Bornova ilçesinde silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir kişinin iki ayrı adresi ve aracında yapılan baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen Ömer A. adlı şüpheliyi tespit etti.

BASKINLARDA ELDE EDİLEN MÜHİMMAT

13 Mart günü şüpheliye ait Meriç Mahallesi’ndeki adresinde gerçekleştirilen aramada, dürbünlü çift hava tüplü havalı tüfek, 1 çift ruhsatsız av tüfeği, pompalı tüfek, 140 dolu tüfek kartuşu, 202 dolu fişek, 3 tüfek kabzası ve bir kasaturaya ulaşıldı. Şüphelinin Kemalpaşa’daki adresinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 335 dolu tüfek kartuşu ve toplam 151 dolu fişek ele geçirildi.

POLİS OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca, evin depo bölümünde duvara yapılan betondan eklentide 2 AK-47 şarjörü ve 260 AK-47 fişeği ile şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca, 2 yedek şarjör ve 37 dolu fişek bulundu. Polis ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren kazı ve arama çalışmaları neticesinde gözaltına alınan Ömer A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.