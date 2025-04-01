İzmir’de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 2 Tutuklama

İZMİR’DE SİLAHLI KAVGA

İzmir’de bir silahlı kavga sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Anlaşmazlık yaşadığı arkadaşları tarafından tabancayla vurulan Doğukan Orhan, olayın ardından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, 30 Mart tarihinde Kemalpaşa ilçesinde gerçekleşti.

TUTUKLAMALAR VE GÖZALTILAR

Edinilen bilgilere göre, Doğukan Orhan ile arkadaşları arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı bir anlaşmazlık çıkıyor. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştüğünde, E.A. ve D.A. tabanca ile Doğukan Orhan’a ateş ediyor. Vurulan genç, kanlar içerisinde yere düşerken şüpheliler olay yerinden kaçıyor. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Doğukan Orhan’a müdahale ediyor. Ancak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç hayatını kaybediyor.

Olayla ilgili yürütülen incelemelerde, cinayet suçlamasıyla E.A., F.A., G.A., A.A., B.A. ve D.A. gözaltına alınıyor. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk ediliyor. Mahkemeye çıkarılan E.A. ve G.A. tutuklanıyor. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.