İzmir’de Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

İZMİR’DE SİLAHLI SALDIRI

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kişi sokakta tabancayla vurularak ağır yaralanıyor. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri harekete geçiyor. Olay, dünkü akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi 1603 Sokak’ta meydana geldi. Serdar K. (25), daha önce husumet yaşadığı bir grupla karşılaşarak bir tartışma başlatıyor. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor.

POLİS OLAY YERİNDE

Olay sırasında grup içerisinden henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, yanında taşıdığı silahla Serdar K.’ye 3 el ateş ediyor. Saldırganlar, olay yerini terk ederken Serdar K. kanlar içinde yere düşüyor. Silahlı kavgayı gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk ediliyor.

YARALININ TETKİKİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri, Serdar K.’ye olay yerinde ilk müdahale yaparak ardından onu ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne götürüyor. Ağır yaralı durumda olan adamın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğreniliyor. Polis, Serdar K.’yi vurarak kaçan saldırganların izini sürerken, olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.