İzmir’de Silahlı Saldırı: 3 Ölü

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

İzmir’in Torbalı ilçesinde, hareket halindeki bir otomobile gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Olay, Ayrancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobile, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin ateş açtığı bildiriliyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, otomobildaki 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Yaralananlar arasında bulunan 4 kişi, ambulanslarla en yakın özel hastaneye sevk edildi. Yaralılardan biri, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer 3 kişinin tedavi süreci devam ediyor.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan saldırgan ya da saldırganların izini sürmekte ve yakalanmaları için geniş çaplı bir çalışma yürütmekte. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü kaydediliyor.