İzmir’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

SİLAHLI SALDIRI, TÜRKİYE’Yİ YASA BOĞDU

İzmir’in Balçova ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı tüm Türkiye’yi derinden üzüntüye boğdu. Çetin Emeç Mahallesi’nde yer alan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne saat 09.00 civarında gelen, yüzünü kar maskesiyle saklayan 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açtı. Bu saldırı sonucunda polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah seslerini duyan polis ekipleri, saldırgana müdahalede bulundu. Çıkan çatışma sonucunda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit düştü. Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş yaralandı. Yaralılardan Ömer Amilağ’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Çatışma sırasında bacağından vurulan saldırgan E.B., olay yerinde yaralı olarak yakalandı.

SALDIRGAN HAKKINDAKİ DETAYLAR

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırıyı düzenleyen lise 3. sınıf öğrencisi E.B.’nin daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal soruşturma başlattığını ve bu kapsamda 2 başsavcıvekili ve 6 savcının görevlendirildiğini belirtti. E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde eğitim aldığı, ailenin karakolla aynı sokakta 15 yıl yaşadığı ve babasının sağlık görevlisi olduğu öğrenildi. Baba N.B., oğlunun son dönemlerde radikalleştiğini ve bilgisayar ile telefonda vakit geçirerek şiddet içerikli videolar izlediğini dile getirdi. Anne A.B., saldırganın aile bireylerine “kâfirsiniz” dediğini aktardı. Olay anında mahalleli, saldırgan elindeki tüfeği sustuğunda üzerine çullandıklarını ve polislere teslim ettiklerini belirtti.

SAVCILIK SÜRECİ VE GÖZALTILAR

Pompalı tüfeğin babaya ait olduğu ve ruhsatlı olduğu, saldırganın yanında çok sayıda mermi ve bıçak bulunduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Balçova Polis Merkezi’ne yönelik iki polisin şehit olduğu ve üç kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları neticesinde gözaltı sayısı 27’ye ulaştı. Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan E.B., annesi A.B., babası N.B., iki arkadaşı A.K. ve D.Ş. ile birlikte İstanbul’da İran uyruklu K.N. (32), Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A. gözaltına alındı. E.B.’nin DEAŞ mensubu olduğu, bu tür eylemlere örgütün “yalnız kurt” adını verdiği ifade edildi. Genç öğrencinin örgütün ideolojisi doğrultusunda kendi kararı ile eylem planı hazırlayarak saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. E.B.’ye ait olduğu belirtilen “1Muvahhid99” adlı sosyal medya hesabından “Birazdan istişhad yapacağım ve şehit olacağım inşallah” mesajı paylaşıldığı belirlendi.

İKİ POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıya tanık olan bir mahalle sakini, “Saldırganın maskesini çıkardığında suratı bembeyazdı. Madde almış olabilir, çünkü normal bir şey değildi” şeklinde ifadede bulundu. İzmir Valiliği, yaşanan saldırının ardından 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 103. yılı etkinliklerinde yer alan halk oyunları, mehteran ve bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İzmir’de hepimizi sarsan acı bir haber aldık. Fail yakalanmış, bağlantıları araştırılmaktadır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yayımladıkları mesajlarla şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi.