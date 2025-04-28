İZMİR’de Silahlı Saldırıda 3 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ VE YARALANANLAR

İzmir’in Konak ilçesinde, bir kıraathaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1’i Suriye uyruklu olmak üzere 2 şüpheli, kız meselesinden dolayı saldırıda bulundu. Bu saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Saldırganların kaçmasına yardım eden 3 Suriye uyruklu kişi de gözaltına alındı.

İLK OLAY ANLARI VE GÖZALTILAR

Olay, pazar günü saat 23.30 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 sokakta bir kıraathanede gerçekleşti. İddiaya göre, Suriye uyruklu H.M.A. (17), husumetli olduğu G.T.’nin (20) kıraathanede bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine H.M.A. ve arkadaşı E.A. (21), plakasız bir motosikletle kıraathanenin önüne geldi. H.M.A. motosikleti kullanırken, E.A. tabanca ile kıraathaneye ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarken, kurşunların isabet ettiği G.T. ile olayda bulunmayan Y.A. (43) ve A.T.S. (19) yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YARALILARIN TEDAVİ SÜRECİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yaralılardan G.T.’nin sırtından ve bacağından vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. A.T.S.’nin sağ karın boşluğundan vurulduğu ve Y.A.’nın sol elinden yaralandığı, her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI VE GÖZALTILAR

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının ardından motosikletle kaçan H.M.A. ve E.A.’nın bulunması için polis ekipleri operasyon düzenledi. H.M.A.’nın evine yapılan baskında, kaçmasında yardım eden R.M. (24), F.E. (26) ve F.M. (29) isimli Suriye uyruklu kişiler gözaltına alındı. E.A. ve H.M.A.’nın yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.