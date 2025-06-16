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İzmir’de Silahlı Suç Örgütü Çökertildi

İZBİT İLÇELERİNDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir’de gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda polis ekipleri, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde silahlı suç örgütünün çökertilmesini sağladı. Helikopter desteğiyle yapılan baskınlarda 17 kişi yakalanarak, mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen bu soruşturma, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Uzun bir süredir takip edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyona, 30 Mayıs sabahı başladılar. Şüphelilerin, birçok suça karıştıkları belirlendi. Bu suçlar arasında “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “soruşturmanın gizliliğini ihlal”, “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” gibi suçlar bulunuyor. Eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, örgütün lideri ve yöneticisinin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

ARALIKLARDA SUÇ UNSURLARINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen adresteki aramalarda pek çok suç unsuru da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 Haziran’da adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan tüm 17 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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