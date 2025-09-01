Haberler

İzmir’de Simit Fiyatı 20 TL

FİYAT ARTIŞI VE GEÇERLİLİK TARİHİ

İzmir’de uzun zamandır 15 liradan satılan simit (gevrek), İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası’nın almış olduğu karar doğrultusunda 20 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat uygulaması 3 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

TALEP VE ONAY SÜRECİ

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası, temmuz ayında zam talebinde bulundu. Bu talebin ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyon tarafından değerlendirilen bu zam talebi, Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunuldu ve Bakanlık tarafından onaylandı. Böylece simidin, yani gevreğin fiyatı 15 liradan 20 TL’ye çıkmış oldu.

ÜRETİCİLERİN DURUMU

Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart.”

ÖNEMLİ

