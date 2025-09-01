Haberler

İzmir’de Simit Fiyatı 20 TL

GEVREK FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME

İZMİR’de bir süredir 15 TL’den satılan gevrek, İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası’nın aldığı kararla 20 TL’ye yükseldi. Bu yeni fiyat 3 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

ZAM TALEBİ VE ONAY SÜRECİ

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası’nın temmuz ayındaki zam talebi doğrultusunda, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyon tarafından değerlendirilen zam talebi, Ticaret Bakanlığı’na rapor edildi ve ardından Bakanlık tarafından onaylandı. Böylece, 15 TL’den satılan gevrek, 20 TL’ye yükseldi ve bu yeni fiyat uygulamasına 3 Eylül’den itibaren geçilecek.

PRODUCULARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE VURGU

Oda tarafından yapılan açıklamada, “Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart,” denildi.

