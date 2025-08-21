İzmir’de Sokak Köpekleri Saldırısı Sonucu

Olay Yeri ve Yaşananlar

İzmir’in Menderes ilçesinde, 17 Ağustos’ta meydana gelen korkunç bir kazada, Fidan Deveci (55) sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Oğlananası Mahallesi’nde gerçekleşti. Deveci, bindiği minibüsten inerek katılacağı düğün salonuna doğru ilerlediği sırada, sahipsiz köpeklerin saldırısına maruz kaldı.

Kazanın Ayrıntıları

Köpeklerden kaçmaya çalışan Fidan Deveci’ye, S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Deveci’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, doktorların çabaları yetersiz kaldı ve Deveci hastanede yaşamını yitirdi.

Adli Süreç ve Cenin İşlemleri

Fidan Deveci’nin cenazesi, ailesine teslim edilerek toprağa verildi. Kazayla ilgili olarak otomobilin sürücüsü S.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.