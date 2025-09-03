İzmir’de Su Kesintileri Uzatıldı

SU KESİNTİLERİ UZATILDI

İzmir’de meydana gelen kuraklık ve azalan su kaynakları sebebiyle, 12 ilçede 3 günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 12 Eylül tarihine kadar devam edecek. 6 Ağustos’tan bu yana, su tüketiminin en yoğun olduğu bölgelerde, her gece saat 23.00 ile 05.00 arasında gerçekleştirilen kesintilerin uzatılması kararı alındı.

KESİNTİLERİN UYGULANACAĞI İLÇELER

Yapılacak su kesintileri, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere toplam 12 ilçede hayata geçirilecek. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan planlamada, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 3, 6 ve 9 Eylül tarihlerinde su kesintileri yapılacak.

PLANLI SU KESİNTİLERİ TARİHLERİ

Diğer yandan, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçelerindeki belirli mahallelerde 4, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde su kesintileri uygulanacak. Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde ise 5, 8 ve 11 Eylül tarihlerinde planlı ve dönüşümlü su kesintileri yapılacak.