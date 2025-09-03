İzmir’de Su Kesintileri Uzatıldı

SU KESİNTİLERİ UZATILDI

İzmir’de, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle bazı bölgelerde uygulanmakta olan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 12 Eylül tarihine kadar uzatıldı. 6 Ağustos’tan bu yana, su tüketiminin yoğun olduğu yerlerde, her 3 günde bir, gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında su kesintileri yaşanıyor.

ETKİLENEN İLÇELER

Kesintilerin etkilediği ilçeler arasında Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe yer alıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) yeni planlamasını duyurdu. Buna göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir ilçelerinde, belirlenen mahallelerde 3, 6 ve 9 Eylül tarihlerinde su kesintisi yapılacak.

SU KESİNTİ PROGRAMI

Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçeleri için ise 4, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde su kesintisi programı uygulanacak. Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 5, 8 ve 11 Eylül tarihlerinde planlı ve dönüşümlü su kesintileri devreye sokulacak.