İzmir’de Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı. İZSU, 4 Nisan’da Kesinti Yapılacak Bölgeleri Duyurdu. Sular Ne Zaman Gelecek? Detaylar İZSU’nun Sitesinde Mevcut

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER AÇIKLANDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 4 Nisan tarihinde gerçekleşecek su kesintilerinin detaylarını paylaştı. Kesintiye uğrayacak ilçeler ve mahalleler, kesinti süreleri ile birlikte resmi olarak duyuruldu.

SU KESİNTİSİNİN NEDENİ VE SAATLERİ

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli bölgelerde su kesintisi uygulanacak. Kesintinin ne zaman başlayacağı ve biteceği, etkilenen bölgelerin tam listesiyle birlikte açıklandı.

HANGİ İLÇELER VE MAHALLELER ETKİLENECEK?

Su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler, kesinti süreleri ve nedenleriyle birlikte şu şekilde sıralandı:

SULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kesinti sonrasında suyun ne zaman verileceği, bölge sakinleri tarafından merak ediliyor. İZSU yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun en kısa sürede verileceğini belirtiyor.

İZSU’DAN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti öncesinde vatandaşların su depolaması yapmasını ve tasarruflu davranmasını öneriyor. Ayrıca, kesinti süresince güncel bilgilerin İZSU’nun resmi kanallarından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

ALTERNATİF SU TEMİN NOKTALARI

Kesintiden etkilenen bölgelerde, acil ihtiyaçlar için belediyenin belirlediği noktalardan su temin edilebilecek. Bu noktaların adresleri, İZSU’nun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

SONRAKİ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN TAKVİM

İZSU, ilerleyen günlerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının programını da önceden açıklayarak vatandaşları bilgilendirecek.