İzmir’de Su Kesintisi Detayları Açıklandı

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER AÇIKLANDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 19 Haziran günü İzmir’de su kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. Bu tarihte su kesintisi gerçekleşecek bölgelerin belirlenmesi, belirli bir plan dahilinde yapılmaktadır. İZSU, planlı kesintilerin nedenlerini ve kesinti süresini detaylı bir şekilde paylaşıyor.

SU KESİNTİSİ NEDENLERİ VE SÜRELERİ

İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler, kesinti süreleri ile birlikte belirlenmiştir. Her bir bölgede suların ne zaman geleceği, hangi saat diliminde kesintilerin olacağı gibi bilgiler ise İZSU tarafından resmi olarak açıklanmıştır. Ancak bu kesintilerin ne zaman sona ereceği konusunda kesin saatler verilmiştir. Detayların açıklanmasıyla birlikte İzmirlilerin hazırlık yapması gerekiyor.

İzmir’deki bu su kesintisi, çeşitli altyapı çalışmaları ve bakım çalışmalarının bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmalar, şehrin su altyapısını güçlendirmek ve su kalitesini iyileştirmek adına önem taşır. İZSU, vatandaşların bu süreçte bilgi sahibi olması için gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır.