İzmir’de Su Kesintisi Devam Ediyor

İZSU’NUN RESMİ AÇIKLAMALARI

İZSU tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, 31 Ağustos İzmir su kesintisi, planlı bir program dahilinde yürütülüyor. İzmir’de sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı ise farklı ilçelerde değişiklik gösteriyor. Özellikle gece saatlerinde yaşanan kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. İzmir’de suların ne zaman geleceğine dair merak edilen bilgiler ise şöyle.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGELER

Kesintiden etkilenmesi beklenen bölgeler arasında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir’in tamamı bulunuyor. Karabağlar ilçesindeki etkilenen mahalleler ise Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Esenyalı, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurdoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Kazım Karabekir, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Arap Hasan, Aşık Veysel, Bahar, Bozyaka, Reis, Gülyaka, Esenlik, Vatan, Tahsin Yazıcı, Refet Bele, Şehitler, Salih Omurtak, Doğanay, Maliyeciler, Basın Sitesi, Bozyaka, Poligon ve Bahçelievler mahalleleri olarak sıralanıyor.

MENEMEN VE KONAK İLÇELERİ

Menemen ilçesinde etkilenen mahalleler arasında 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik yer alıyor. Konak ilçesindeki kesintiler ise Kılıçreis, Pirireis, Turgutreis, Kemalreis, Muratreis, Çankaya, Göztepe ve Altıntaş mahallelerini etkiliyor.

