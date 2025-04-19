İzmir’de Su Kesintisi Duyuruldu

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 19 Nisan günü İzmir’de su kesintisine uğrayacak olan ilçeleri açıkladı. Kesintilerin yaşanacağı yerler, süresi ve nedenleriyle birlikte şöyle sıralanıyor:

SU KESİNTİSİNİN NEDENLERİ VE SÜRESİ

İzmir’deki su kesintileri, altyapı çalışmaları ve bakım gereksinimleri nedeniyle gerçekleşiyor. Özellikle büyük şehirlerde sık karşılaşılan bu kesintiler, belirli mahallelerde gündüz saatlerinde yaşanıyor. İZSU, bu süreçte vatandaşların su tüketimini planlamaları adına gerekli bilgilendirmeleri yapıyor.

KESİNTİLERDEN ETKİLENENLER

Kesinti yapılacak mahallelerde yaşayan vatandaşların, belirtilen saatlerde suyun kesileceğinden haberdar olmaları, günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir durum. Bu bağlamda, İZSU’nun yayınladığı bilgilere göre, su ihtiyacını karşılamak için önceden tedbir almaları gerektiği vurgulanıyor.