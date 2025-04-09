İzmir’de Su Kesintisi Duyuruldu

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ BİLDİRİMİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Nisan tarihi itibarıyla su kesintisi uygulanacak bölgeleri açıkladı. Merak edilen konu, suyun ne zaman ve saat kaçta geri geleceği. İşte İZSU tarafından duyurulan 9 Nisan su kesintisi saatleriyle ilgili bilgiler.

SU KESİNTİSİNİ ETKİLEYEN İLÇE VE MAHALLELER

İzmir’de su kesintisi yaşanacak olan ilçe ve mahalleler, kesinti süresi ve sebepleriyle birlikte sıralandı. Bu bilgiler, konuyla ilgili vatandaşların plan yapması açısından önemli bir kaynak oluşturuyor. Detaylı bilgiler ve kesinti süreleri, İZSU’nun resmi açıklamalarında yer alıyor.