İzmir’de Su Kesintisi Duyuruldu

İZMİR’DE SU KESİNTİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER AÇIKLANDI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 13 Ağustos tarihinde İzmir genelinde su kesintisi gerçekleşecek bölgeleri duyurdu. Kesintinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler ile birlikte kesinti süreleri ve nedenleri de belirlendi.

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GİDECEK?

İzmir’de su kesintisi uygulanacak olan yerler, belirtilen saatlerde suya erişim imkanının olmayacağı bölgeleri kapsıyor. Kesinti sonrası suların yeniden ne zaman geleceği konusunda detaylar da açıklandı.

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.
Başakşehir Viking Maçı TRT 1’de

Başakşehir ve Viking takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için geri sayım başladı. Maçın yayın bilgileri ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

