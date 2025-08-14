İzmir’de Su Sorunu Kritik Boyutlarda. 1 Milyon Kişi Susuzluk Riskiyle Karşı Karşıya. İlave Su Kaynakları Bulunmalı, Sisteme Dahil Edilmeli. Çeşme’deki Su Sorunu Çözüldü

İZMİR’DE SU KAYNAKLARI KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI

İzmir’deki kuraklık, kentin içme suyu kaynaklarını tehlikeli seviyelere indiriyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “1 milyon kişinin susuzluk riski altında olduğunu” ifade ediyor. İzmir son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Kentin en önemli içme suyu kaynaklarından Gördes Barajı tamamen boşalmışken, Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yalnızca yüzde 7,3 seviyesine geriledi.

SU TEMİNİ İÇİN ACİL ÇÖZÜMLER GEREKİYOR

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, İzmir’in yıllık yaklaşık 330 milyon metreküp içme suyu ihtiyacının yüzde 54’ünü Manisa ve İzmir’deki yeraltı su kuyularından sağlandığını belirtiyor. Özellikle Tahtalı ve Gördes barajlarının büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Özçelik, “Tahtalı Barajı’nın aktif depolama hacmi 290 milyon metreküp, Gördes Barajı’nın ise 435 milyon metreküp. Ancak bu barajların dolumu mümkün olmuyor” diyor. Mevcut durumda Gördes Barajı’nda su olmadığını ve Tahtalı Barajı’nın doluluk oranının sadece yüzde 7,3 olduğunu aktaran uzman, diğer barajlar ile birlikte toplam su miktarının 24,5 milyon metreküp civarında olduğunu belirtiyor. Yıl sonunda 20 milyon metreküp daha suya ihtiyaç olduklarını gözlemliyor.

ÇEŞME SU KAYNAĞINDAKİ SIKINTILAR AŞILDI

Çeşme’deki su sorununun çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Özçelik, “Alaçatı Barajı’nın doluluk oranı kuraklık nedeniyle yüzde 2’ye düştü. Su kesintilerinin önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Karareis ve Salman barajlarını devreye aldığını” belirtti. Bu barajların toplam hacminin 14,1 milyon metreküp olduğuna dikkat çeken Özçelik, bu miktarın yıl sonuna dek tüketilmesi durumunda 155 bin kişiye yetecek su sağlanacağını söylüyor. Çeşme’deki su sorunun şu an için çözülmüş gözükmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.