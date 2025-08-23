İzmir’de Su Talebi İki Kat Arttı

SU SEVİYESİ KRİTİK DURUMDA

İzmir’deki barajlardaki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi, uygulanan su kesintilerinin artmasına neden oluyor. Bu durum, vatandaşların bidon ve diğer su depolama ürünlerine yönelik talebini artırıyor. Kentte, bidon satışları geçen yıla göre iki kat artmış durumda. 6 Ağustos tarihinde başlayan gece su kesintileri, yeni planlamaya göre her üç günde bir gerçekleştirilmeye devam ediyor.

TALEPİN ARTTIĞI ÜRÜNLER

Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle vatandaşlar, evlerinde suyu depolamak amacıyla bidonlara yöneliyor. Bidon üretim fabrikası sahibi Anıl Özüduru, bu alanda büyük bir talep artışı yaşandığını belirtiyor. Özüduru, “Su stoklama ve su taşıma ürünlerimize talep geçen seneye göre iki kat arttı. Olan su kesintilerinden dolayı vatandaşlarımız doğal olarak endişeleniyor. Biz de depolarımızda hazır stok bulundurup bayilerimize hızlıca tedarik ediyoruz” diyor.

Ürünlerinin gıdaya uygun ve dayanıklı olduğuna dikkat çeken Özüduru, “İç yüzeyi beyaz, dışı mavi, çift katlı ürünlerimiz var. Vatandaşlarımız bu bidonları hem uzun süreli stok hem de günlük su taşıma için kullanıyor” ifadelerini kullanıyor. En çok tercih edilen bidon boyutları arasında 220 litrelik, 30 litrelik ve 20 litrelik olanların bulunduğunu belirten Özüduru, üretimlerinin de geçen yıla göre iki kat arttığını aktarıyor.

GELECEK İÇİN ÜMİT VAR

Vatandaşların kalıcı bir çözüm sağlanana kadar bidonlarla su depolayarak kendilerini korumaya çalıştıklarını ifade eden Özüduru, su krizinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını umut ediyor. Bu koşullar altında, suya olan talep artışı ve su kesintileri, İzmirlilerin günlük yaşamını büyük ölçüde etkiliyor.