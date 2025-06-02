İzmir’de Suç Örgütü Soruşturması Tamamlandı

KAMUOYUNDA TANINAN SUÇ ÖRGÜTÜ ÜZERİNE DÜZENLENEN OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda ‘Doğanlar suç örgütü’ olarak bilinen organize suç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 112 sayfalık bir iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler için 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt liderliğini M.D.’nin yaptığı tespit edildi. M.D.’nin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, TCK 188” suçlarını işlediği belirtiliyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Kamuoyunda bilinen ‘Doğanlar suç örgütü’ne yönelik emniyet güçleri tarafından 21 Eylül 2024 tarihinde bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı baskınlar şeklinde yapıldı. Baskınlarda, suç örgütü lideri M.D. ile E.D., C.D., E.D., A.D., E.D., H.G., H.K. ve R.A. yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 2 pompalı tüfek, 5 adet senet, 27 fişek, 17 kartuş, bin 335 sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 10 bin 500 TL, 3 bin 600 dolar, 150 euro, 100 sterlin, 3 adet ajanda ve çok sayıda dijital malzeme yer aldı.

KAPSAMLI DOSYA HAZIRLANDI

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, nitelikli yağma, örgütlü tefecilik ve silahla tehdit gibi suçlara yönelik yürütülen soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 135. maddesi uyarınca gerçekleştirilen dinlemeler sonucunda, 5’i tutuklu 6 şüpheli hakkında toplam 14 mağdura yönelik ağır suçlamalar yöneltildi. İddianamede, örgüte yarar sağlamak amacıyla nitelikli yağma, tefecilik, mala zarar verme ve silahla tehdit eylemleri gibi suçlar yer alıyor. Toplamda 8 klasörden oluşan dosya çerçevesinde, hazırlanan 112 sayfalık iddianame ağır ceza mahkemesine sunuldu. Şüphelilerin cezalandırılması için 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası talep edildi.