İzmir’de Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı

İZMİR’DE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK ŞAFAK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İzmir’de bu sabah yapılan bir operasyonla, suç örgütü lideri de dahil olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, liderliğini Umut G.’nin üstlendiği örgütün bir dizi suç işlediği belirlendi.

SUÇ ORGANİZASYONUNUN FAALİYETLERİ ve ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Suç örgütünün, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek veya üye olmak”, “silahlı tehdit”, “nitelikli yağma”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “6136 SKM” gibi suçlarla ilişkili olduğu tespit edildi. Bu sabah saatlerinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 23 adet uyuşturucu nitelikli hap, 2 şarjör, 116 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 203 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER VE SORGULAMA SÜRECİ

Gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü lideri Umut G.’nın da bulunduğu toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Bu süreç, suçla mücadelede önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.