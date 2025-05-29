İzmir’de Tabancayla Vurulan Adam Öldü

İZMİR’DE CİNAYET OLAYI

İzmir’in Konak ilçesinde, tabancayla vurulmuş 44 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın eşinin, cinayeti itiraf ettiği ve sürekli şiddet gördüğü için bu olayı gerçekleştirdiği bildiriliyor. Olay, önceki akşam saatlerinde ilçenin Tınaztepe Mahallesi 568 Sokak’ta gerçekleşti. Komşular, evden gelen silah seslerini duyduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS OLAY YERİNE GİTTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, evde Ömer Kakız (44) isimli kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan inceleme sonucunda, Kakız’ın başının arkasından ve göğsünden tabancayla vurulduğu belirlendi. Kakız’ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

KARISI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Kakız’ın eşi F.K.’yi gözaltına aldı. Ayrıca, bugün Ömer Kakız’ın kızı E.N.K. ve nişanlısı A.K. da kendilerine yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. F.K.’nin polisteki ifadesinde suçu itiraf ettiği ve eşinden sürekli olarak şiddet gördüğünü, uzun süre psikolojik baskı altında yaşadığını, olay günü kendisine saldırdığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini belirttiği öğrenildi. Emniyetteki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.