İzmir’de Tabancayla Vurulan Gülay Işıklar

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

İzmir’in Foça ilçesinde, oğlu Can Işıklar (28) tarafından tabancayla vurulan eski TBMM başkan vekillerinden Fehmi Işıklar’ın (85) eşi Gülay Işıklar (54) için cenaze töreni yapıldı. Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Bağarası Mahallesi’nde meydana geldi.

ANNE VE OĞUL ARASINDAKİ TRAJİK GELİŞME

Eski TBMM başkan vekillerinden Fehmi Işıklar’ın oğlu Can Işıklar, evde kargaşa sırasında annesi Gülay Işıklar’ı tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Gülay Işıklar’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YASAL DURUM VE CENAZE TÖRENİ

Can Işıklar, dün çıkarıldığı mahkemede ‘Taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı ve İzmir Şakran Cezaevi’ne gönderildi. Gülay Işıklar’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Ankara’ya götürüldü. Cenaze için Ahmet Efendi Camii’nde bir tören düzenlendi. Cenazeye, Gülay Işıklar’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Gülay Işıklar, gözyaşları içinde Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.