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İzmir’de Taksi Meselesi Üzerine Kavga

ÇIKAN BİLAÇLI KAVGA HABERİ

İzmir’in Buca ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga sonucunda 1 haftadır ağır yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yenigün Mahallesi’nde bir taksi durağında, Y.Y. ile E.D. arasında taksi çağırma nedeniyle başlayan bir tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Y.Y. ve E.D. yaralanarak, sağlık ekiplerine haber verildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Y.Y.’nin sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Diğer yaralı E.D. ise ambulansta hafif yaralarından dolayı tedavi edildi.

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