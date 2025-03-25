İzmir’de Taksici Gaspçıyı Otel Odasında Yakaladı

Olayın Gelişimi

İzmir’in Konak ilçesinde, kimliği T.Ç. olarak tespit edilen bir kişi, durdurduğu taksiye bindi ve Tayfun Özişçiler’in kullandığı aracın arka koltuğuna geçti. Bayraklı’ya gitmek istediğini ifade eden şüpheli, ardından şoför koltuğunun arkasına yaklaştı. Yakın bölgelerde, yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm parasını talep etti.

Şikayet Süreci

Taksici Özişçiler, şüpheliye tüm hasılatını verirken, saldırgan diğer paraları da istemek için araçtan indi. Bu durumda, otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler hızla uzaklaştı. Tayfun Özişçiler, olayın ardından kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Korku Dolu Anlar

Korkutucu anlar, taksinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayıp paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiği anlar yer aldı. Şüphelinin, “Çocuğum için yapıyorum” diyerek gasp eylemini gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla “Yeni başladım işe, bu kadar param var” diyerek paralarını vermesi görüntülere yansıdı.

Şüphelilerin Takibi

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera izleme çalışmalarını başlattı. Bu incelemeler sonucu olayı T.Ç. adlı kişinin yaptığı ve eşi İ.G.Ç.’nin ona yardım ettiği tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler bir otel odasında yakalandı.

Gözaltı ve Araştırma

Otel odasında gerçekleştirilen aramada, taksiciden çalınan 2 bin lira nakit para ile bir miktar kullanılmış ve bir miktar henüz kullanılmamış uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.