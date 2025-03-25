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İzmir’de Taksiciyi Gasbeden Şahıs Yakalandı

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ŞÜPHELİNİN BELİRLENMESİ

İzmir’in Konak ilçesinde, T.Ç. olarak tanımlanan bir birey, tayfun Özişçiler’in kullandığı taksiye bindi. Şüpheli, Bayraklı’ya gitmek istediğini belirttikten sonra şoför koltuğunun arkasına geçti. Ardından, Soğukkuyu çevresinde yanında getirdiği silahı, şoförün başına dayayarak parasını istedi.

ŞİKAYETİ VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Özişçiler, tüm kazancını şüpheliye teslim ederken, saldırgan daha fazla para talep etti ve şoförün yanına yaklaşmak için araçtan ayrıldı. Ancak, Tayfun Özişçiler otomobilin kapısını kilitlemiş, saldırgan bu esnada hızla kaçmış. Özişçiler, yaşananları kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek rapor etti.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI VE YAKALANMA

Olayın ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, T.Ç. adlı kişinin suçun faili olduğu ve eşi İ.G.Ç.’nin de kendisine yardımcı olduğu tespit edildi. Takip sonucunda, iki saldırganın bir otel odasında bulunduğu belirlendi ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

GÖZALTINA ALMA VE BULGULAR

Otel odasında yapılan aramalarda, taksici Özişçiler’den çalınan 2 bin lira nakit para ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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