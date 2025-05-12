İzmir’de Taraftar Tutuklandı, Çocuk Yaralandı

GÖZTEPE – HATAYSPOR MAÇINDA YARALANMA OLAYI

Göztepe ve Atakaş Hatayspor arasında gerçekleşen karşılaşmanın ardından stadyumdaki bir olay dikkatleri üzerine çekti. İzmir’in Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilen Süper Lig mücadelesinin ardından, bir taraftarın attığı tekme sonucunda plastik bir koltuk havada savruldu. Bu olay, tribünde bulunan Ç.G. isimli bir çocuğun yaralanmasına neden oldu.

OLAYIN SONRASI VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Maçın hemen ardından yaşanan bu olay, tribünlerde büyük bir tepkiyle karşılandı. Şüpheli olarak belirlenen B.K., kısa bir süre içinde yakalandı. Yaralanan çocuk, olay sonrası derhal hastaneye kaldırıldı. Yaralanmaya neden olan olay üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, derhal bir soruşturma başlattı. B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.