İzmir’de Tarım Arazisinde Yangın. Alevlere Müdahale Devam Ediyor

İZMİR’DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

İzmir’in Aliağa ilçesinde yer alan bir tarım arazisinde yangın meydana geldi. Alevlerle mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor. Aliağa’nın kırsal Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasında bulunan arazide, saat 08.30 civarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

HAVA VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, olay yerine 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer gönderdi. Alevlere etkili bir şekilde müdahale ediliyor.