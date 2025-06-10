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İzmir’de Tarım Arazisinde Yangın Var

İZMİR’DE TARIM ARAZİSİNDE YANGIN

İzmir’in Aliağa ilçesinde tarım arazisinde bir yangın çıkıyor. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangın, Aliağa’nın kırsal Yüksekköy ve Kapukaya mahalleleri arasında yer alan tarım arazisinde, sabah saat 08.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle meydana geliyor. İhbarın ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer yönlendiriliyor. Alevlerle etkin bir şekilde mücadele devam ediyor.

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