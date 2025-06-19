İzmir’de Taşıt Sayısı Artıyor

İZMİR’DE TRAFİĞE KAYITLI TAŞIT SAYISI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Mayıs ayı sonu itibarıyla İzmir’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 2 milyon 8 bin 940’a ulaştı. İzmir, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısıyla İstanbul ve Ankara’nın ardından 3. sırada yer aldı. Bu dönemde, İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5 artış göstererek 12 bin 492 oldu.

TAŞIT DİSTRİBÜSYONU

Mayıs ayında İzmir’de trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımında ise motosikletlerin oranı yüzde 46,21 ile en yüksek payı aldı. Otomobiller yüzde 40,05, kamyonetler yüzde 8,69, kamyonlar yüzde 2,56, traktörler yüzde 1,71, minibüsler yüzde 0,56, otobüsler yüzde 0,18 ve özel amaçlı taşıtlar ise yüzde 0,03 oranında yer aldı.

DEVİR İŞLEMLERİ ARTIYOR

Ayrıca İzmir’de Mayıs ayında toplam 58 bin 569 adet taşıtın devri gerçekleştirildi. Bu sayı, bir önceki aya göre yüzde 1 artış gösterdi. Devri yapılan 58 bin 569 adet taşıtın yüzde 66,5’ini otomobiller, yüzde 15,1’ini kamyonetler, yüzde 13,1’ini motosikletler, yüzde 2,0’ını traktörler, yüzde 1,5’ini kamyonlar, yüzde 1,1’ini minibüsler, yüzde 0,4’ünü otobüsler ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.