İzmir’de Trafik Güvenliği Haftası Kutlandı

İZMİR’DE TRAFİK GÜVENLİĞİ HAFTASI ETKİNLİĞİ

İzmir’de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. İzmir İktisat Kongresi Binası’nda gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik güvenliği konulu videolar izlendi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, her yıl mayıs ayının ilk haftasında Karayolu Trafik Güvenliği Haftası’nın kutlanmasının trafik eğitimine katkı sağladığını belirtti.

DENETİM ÇALIŞMALARI

Özsagulu, kentteki trafikle ilgili yürütülen çalışmaları anlatarak, yılın ilk dört ayında 1 milyon 880 aracın ve sürücüsünün denetlendiğini söyledi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi ise trafik kazalarının önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak koordineli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ÖĞRENCİLERDEN TRAFİK ANDI

Etkinlikte ilkokul öğrencileri Trafik Andı’nı okudu. Program sonunda yılın trafik polisleri, yılın trafik jandarması, yılın ticari taksi şoförü, yılın servis şoförü ve yılın ticari kamyonet şoförü olarak seçilenlere plaket verildi. Ayrıca, etkinliğin sonunda güvenlik ekipmanlarının yer aldığı sergi gezildi.