İzmir’de Trafik Kavgası Görüntülendi

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşanan bir trafik tartışması sırasında, aracından inen bir kişi döner bıçağını çekti. Olay, Karşıyaka Girne Caddesi’nde akşam saat 21.30 civarında gerçekleşti.

Trafik Tartışmasının Sebepleri

Edinilen bilgilere göre, trafikte seyreden 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile bir gerginlik yaşadı. Bu esnada otomobil sürücüsü, aracında bulundurduğu kılıftaki döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişiye doğru yürüdü. Tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı ve kavga sona erdi.

Kavga Anlarının Kaydedilmesi

Olayın anları, bölgeden geçen bir aracın güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki spor otomobilin sürücüsünün, tartışmanın ardından otomobilinden çıkarttığı döner bıçağı ile motosiklet sürücüsünün üzerine yürüdüğü anlar yer alıyor. Bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor.