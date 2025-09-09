Haberler

İzmir’de Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Kösedere Mahallesi’nde bir traktör, devrilmesi sonucu sürücüsünün hayatına mal oldu. Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Egemen Kalfa, tarlasına gitmek amacıyla traktörüyle yola çıktı ve seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi ve talihsiz sürücü altında kalarak olay anında hayatını kaybetti. Kalfa’nın evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi.

