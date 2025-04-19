İzmir’de Traktör Devrildi, Sürücü Vefat Etti

KAZA DETAYLARI

İzmir’in Tire ilçesinde, engebeli arazide bir traktör kazası gerçekleşti. Saat 12.00 sıralarında Kaplan Mahallesi’nde meydana gelen bu olayda, sürücü Ali Özçelik (46), direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörü devirdi. Kaza sonrasında Özçelik traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi.

Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ali Özçelik’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ali Özçelik’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Özçelik’in evli ve iki çocuk babası olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise sürüyor.