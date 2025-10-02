İzmir’de Tramvayda Kız Öğrenciler Arasında Kavga

İZBAN İÇİNDEKİ KAVGA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir’de izban içerisinde bir grup kız öğrenci arasında yaşanan bir kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın sebebi henüz kesin olarak bilinmiyor, ancak tramvayda bir tartışma patlak verdi. Kısa bir zaman içinde büyüyen bu tartışma, kargaşaya neden oldu ve fiziksel bir kavgaya dönüştü.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Kavga esnasında bir kız öğrenci saçlarından çekilip yere düşürüldü ve defalarca yumruklandı. Tramvayda bulunan diğer yolcular ile kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta zorlandı. Çevredeki vatandaşlar, bu kavganın anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. İzmir’deki Çevirme Radar hesabından paylaşılan görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı ve başka bir kız öğrencinin araya girerek yerde yatan kişiye yumruk attığı anlar açıkça görülüyor.