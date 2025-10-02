İzmir’De Tramvayda Kız Öğrenciler Arasında Kavga

TRAMVAYDA YUMRUKLU KAVGA

İzmir’de bir tramvayda, bir grup kız öğrencinin içinde bulunduğu kargaşa cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan tartışmayla ortaya çıktı. Kısa bir süre içerisinde büyüyen bu tartışma, saç saça baş başa bir kavgaya dönüştü.

OLAYIN DETAYLARI

Kavga sırasında bir kız öğrenci, saçlarından çekilerek yere düşürüldü ve defalarca yumruklandı. Tramvayda bulunan diğer yolcular ve tartışanların arkadaşları, tarafları ayırmada zorluk yaşadı. Söz konusu kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. İzmir’deki Çevirme Radar hesabından paylaşılan görüntülerde, iki kız öğrencinin birbiriyle mücadele ettiği ve başka bir kız öğrencinin yere düşen kişiye birçok kez yumruk attığı anlar yer aldı.