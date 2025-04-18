İzmir’de Tren, Raydan Çıktı

İZMİR’DE YOLCU TRENİNDE KAZA

İzmir’de, bir atölyede bakımı tamamlanan yolcu treninin perondan ayrılmasının ardından vagonlarından biri raydan çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, kazanın gerçekleştiği anda trende yolcu olmadığı bildiriliyor.

KAZA SAAT 17.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 17.00 civarında Halkapınar Metro istasyonu yakınlarında yaşanıyor. TCDD Loko Bakım ve Atölyesi’nde gerekli bakım işlemeleri tamamlandıktan sonra, iki vagonlu trenin arka vagonu, çıktıktan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı raydan çıkıyor. Makinistin durumu fark etmesiyle, tren derhal durduruluyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Raydan çıkan vagonun tekrar eski yerine oturtulması için gerekli çalışmalar başlatılıyor. Kazadan dolayı olumsuz bir durum yaşanmadığı ve trende yolcu bulunmadığı vurgulanıyor.