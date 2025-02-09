İzmir’de Tsunami Alarmı İçin Mobil Sirenler Kuruldu

AFAD’DA SİSMİK AKTİVİTE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) dün düzenlenen ‘Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı’nda, son günlerdeki sismik hareketlilik ve bununla ilişkili potansiyel tehlikeler değerlendirildi. Açıklamalara göre, bu aktivitelerin neden olabileceği büyük depremler, tsunamiler ya da volkanik patlamalar gibi olayların Türkiye kıyılarına yönelik riskleri, AFAD, MTA, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün yanı sıra uzman bilim insanları ve araştırmacılar tarafından ele alındı.

İZMİR’E MOBİL SİREN SİSTEMİ GÖNDERİLDİ

Toplantı sonrasında, Ege Denizi’nde devam eden deprem fırtınası nedeniyle kızışan riskler göz önünde bulundurularak, olası tsunami ve acil durumlarda halkı uyarmak amacıyla İzmir’e mobil siren sistemleri gönderildi. Gönderilen sistemlerden biri, Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi’ndeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı’na yerleştirildi. Dört hoparlörle donatılmış ve etrafı şeritle çevrilen bu sistem, olası bir tsunami ya da acil durumda bölge halkına uyarıda bulunmak için devreye alındı. Mobil siren sistemi faaliyete geçti.

TSUNAMİ UYARILARI İÇİN SİSTEMLER AKTİF HALE GELDİ

İzmir ile birlikte, Aydın’ın Didim ve Muğla’nın Datça ilçelerinde de kıyıya yakın alanlarda kurulan mobil siren sistemlerinin etkin halde çalıştığı belirtildi. Bu sistemler, bölgede yaşanabilecek doğal afetlere karşı alınan önlemler çerçevesinde hazır bekletiliyor.