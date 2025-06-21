İzmir’de Tünel İnşaatı Evleri Tehdit Ediyor

İNŞAAT MALZEME VE DUVAR YIKIMLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Buca Onat Tüneli inşaatı sırasında, bazı evlerin duvarları zarar gördü. Bu bağlamda, Konak ilçesi Atamer Mahallesi’nde Ersen ve Fahriye Kılıç çiftinin evinin duvarı tamamen yıkıldı. Anne Kılıç, 2 yaşındaki çocuğunu uyutmaya çalışırken duvarın üzerlerine yıkılmaktan son anda kurtuldu ve büyük bir korku yaşadı.

KATLANILMAZ KORKU VE MAĞDURİYETLER

Evinin yıkılmasından duyduğu kaygı yüzünden 1 yıldır uyuyamadığını aktaran Kılıç, “Çocuğumu sallarken duvar üzerimize yıkıldı. 1 senedir uyuyamıyorum. Ev yıkılacak, her an bir şey olacak diye korkuyorum. Belediye başkanımız kendini benim yerime koysun, çocuğumun canından endişe ediyorum.” dedi. Kılıç, belediye yetkililerinden hızlı bir çözüm beklediklerini vurguladı. “Belediye ne evimizin parasını veriyor, ne de verdiği sözleri tutuyor. ‘Sizi buradan çıkaracağız, size destek vereceğiz, yarın geleceğiz’ diyorlar ama hala yoklar. 1 ay önce İzmir’de deprem oldu. Bu ev yıkılmadı ama belediye tünel çalışmasına bu şekilde devam ederse, evi gerçekten yıkacak.” ifadesini kullandı. Eşinin işsizlik durumu nedeniyle zor günler geçirdiklerini de ekledi.

MAHALLECE YAŞANAN KORKU VE ENDİŞELER

Mahalle sakinleri, tünel inşaatı kaynaklı korku içinde yaşam mücadelesi verdiklerini belirtiyor. Sezgin Demir, “Evleri yıkılan insanlar, ‘Ölürüm de evimden çıkmam’ diyen insanlar ne hale geldi. Çok kötü durumdayız. Bazı evler bildiğiniz kaydı, duvarlar çatladı. Ben bu tünel yüzünden evimden çıkmak zorunda kaldım.” şeklinde görüş bildirdi. Bir başka mahalle sakini de, evinin duvarlarının çatladığını ve durumu daha fazla tahammül edemeyecek duruma geldiğini dile getirerek, evini yakacak düzeye kadar geldiklerini ifade etti.