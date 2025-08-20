İzmir’de Tuvalette Kokoreç Hazırlığı Tepki Topladı

UMUMİ TUVALETTE KOKOREÇ SKANDALI

İzmir’de bir umumi tuvalette iki kişinin kokoreç hazırladığı anlar kaydedildi. Bu görüntüler, kamuoyunda büyük bir tepki uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan bu anlar, hijyen kurallarından tamamen uzak bir ortamda kokoreç hazırlanmasını gözler önüne seriyor.

SOKAK LEZZETLERİNE TEPKİ

Görüntüler, özellikle sokak lezzetlerine ilgi duyan insanlar arasında büyük bir infial yarattı. Vatandaşlar, sosyal medya ve başka platformlar üzerinden yetkililere çağrılar yaparak, bu skandal duruma derhal müdahale edilmesini talep ediyor.