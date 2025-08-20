Haberler

İzmir’de Tuvalette Kokoreç Hazırlığı Tepki Topladı

UMUMİ TUVALETTE KOKOREÇ SKANDALI

İzmir’de bir umumi tuvalette iki kişinin kokoreç hazırladığı anlar kaydedildi. Bu görüntüler, kamuoyunda büyük bir tepki uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan bu anlar, hijyen kurallarından tamamen uzak bir ortamda kokoreç hazırlanmasını gözler önüne seriyor.

SOKAK LEZZETLERİNE TEPKİ

Görüntüler, özellikle sokak lezzetlerine ilgi duyan insanlar arasında büyük bir infial yarattı. Vatandaşlar, sosyal medya ve başka platformlar üzerinden yetkililere çağrılar yaparak, bu skandal duruma derhal müdahale edilmesini talep ediyor.

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

