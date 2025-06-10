İzmir’de Üç Kardeşin Cenazesi Mardin’de

TRAJEDİK KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLERİN CENAZESİ DEFIN EDİLDİ

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen ciddi trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kardeşin cenazesi memleketleri Mardin’de toprağa verildi. Menderes-Seferihisar kara yolu Keler mevkisinde gerçekleşen kazada Sultan Baran (22) ile ablaları Emine (26) ve Fatma Baran (24) hayatını kaybetti. Cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Baran kardeşlerin cenazeleri, Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’ndeki aile mezarlığına getirildi. Cenaze namazının ardından kardeşler, yan yana defnedildi. Bekar olan Baran kardeşlerin Menderes’te midye dükkanı işlettiği öğrenildi. İş yerlerini kapattıktan sonra Karabağlar ilçesindeki evlerine döndükleri bilgisi verildi.

KAZA DETAYLARI VE KAYIPLAR

Kazanın detayları ise oldukça trajik. Özkan Nazlı (45) yönetimindeki 35 CLF 493 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolunda karşı yönden gelen Sultan Baran (22) idaresindeki 35 ZY 756 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil, seyir halindeki S.U. (21) idaresindeki 45 ARV 589 plakalı otomobile çarptı. Bu feci kazada, sürücü Özkan Nazlı ve eşi Suna Nazlı (45) ile diğer otomobilde bulunan Sultan ve ablaları Emine ile Fatma Baran hayatını kaybetti. Özkan ve Suna Nazlı çiftinin cenazeleri, Bornova Hüseyin İsabey Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Kemalpaşa’daki Ansızca Mezarlığı’na defnedildi.