İzmir’de Uçurtma Şenliği Düzenlendi

ÖĞRENCİLER YARATICI ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Attaroğlu İlkokulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, ‘Sanatın Işığında Sesin Yanı Başımda’ proje çerçevesinde gerçekleştirdikleri uçurtma şenliğinde bir araya geldi. Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu’nun Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Özmen, “İşitme engelli öğrencilerimiz işiten çocuklarla iletişim kurmakta çekiniyorlardı, anlaşılamayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak bu tarz etkinlikler sayesinde çocukların iletişim becerilerini de geliştirdi. Artık anlaşılabildiklerini anladılar” dedi.

EĞLENCELİ GÜNLER GEÇİRİYORLAR

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen etkinliklerden biri olan uçurtma şenliği, Bornova ilçesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda yapıldı. Etkinliğin amacı, işitme engelinin dostluklar ve sanata engel olmadığına dair duyarlılık geliştirmek. Her iki okuldan toplam 100 öğrenci, uçurtmalarını uçurdu. Etkinlik sayesinde işitme engelli çocukların, konuşabilen çocuklarla iletişim kurma deneyimi yaşamaları bekleniyor. Attaroğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özlem Sergin, “Aralarında çok güçlü bir dostluk gelişti. O dostluğun sonucunda böyle bir uçurtma şenliği düzenlemek istedik. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar ve haftada bir günlük buluşmaları dört gözle bekliyorlar” dedi.

İLETİŞİM BECERİLERİ GÜÇLENİYOR

Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Özmen, “İşitme engelli öğrencilerimiz işitme çocuklarla her zaman iletişim kurmada çekiniyorlardı. Bu etkinliklerle birlikte iletişim becerileri gelişiyor. Artık rahatlıkla işiten bireylerle iletişim kurabiliyorlar” ifadelerini kullandı. Attaroğlu İlkokulu’nda 3. sınıf öğrencisi Selahattin Birkan Güney (8), “İlk geldiklerinde garip gelmişti ama artık işaret dili öğrendim ve çok yakın arkadaş olduk. Onlarla vakit geçirmekten mutluyum.” dedi.

ETKİLEŞİM SANATLA GÜÇLENİYOR

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tahir Büdün, “Attaroğlu İlkokulu’nun öğretmenleri ve öğrencileri, her hafta bir gün Bornova’daki Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu’na gidiyor. Bu etkileşimi sanatla en iyi biçimde gerçekleştiriyorlar” dedi. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise, “Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu ve kardeş okul Attaroğlu İlkokulu, uçurtma şenliği düzenlediler. Bu tür etkinliklerde çocuklarımız için etkileşim çok önemli” dedi.