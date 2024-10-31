İzmir’de Ulaşım Ücretleri Artıyor: 7 Kasım’dan İtibaren Geçerli

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ULAŞIM ÜCRETLERİNE ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni bir kararla ulaşım ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Bugün gerçekleştirilen toplantının gündeminde, belediyenin zam talebi yer aldı. Bunun sonucunda, UKOME tarafından %17’lik zam kabul edildi.

YENİ ULAŞIM ÜCRETLERİ

Yapılan zamla birlikte, İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatları belirlendi. Tam bilet fiyatı 17.50 TL’den 20 TL’ye çıkarken, 7.5 TL olan öğrenci biletleri ise 8.78 TL oldu. Zamlı tarifeler 7 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.