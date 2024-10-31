More
Ekonomi

İzmir’de Ulaşım Ücretleri Artıyor: 7 Kasım’dan İtibaren Geçerli

izmir-de-ulasim-ucretleri-artiyor-7-kasim-dan-itibaren-gecerli

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ULAŞIM ÜCRETLERİNE ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni bir kararla ulaşım ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Bugün gerçekleştirilen toplantının gündeminde, belediyenin zam talebi yer aldı. Bunun sonucunda, UKOME tarafından %17’lik zam kabul edildi.

YENİ ULAŞIM ÜCRETLERİ

Yapılan zamla birlikte, İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatları belirlendi. Tam bilet fiyatı 17.50 TL’den 20 TL’ye çıkarken, 7.5 TL olan öğrenci biletleri ise 8.78 TL oldu. Zamlı tarifeler 7 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek.

ÖNEMLİ

Ekonomi

ASELSAN ve HAVELSAN Sözleşmesi İmzalandı

ASELSAN ve HAVELSAN, toplamde 68 milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladı.
Ekonomi

İmalat Sektöründe Zayıflama Devam Ediyor

Türkiye İmalat PMI, Ekim'de 44,3'ten 45,8'e yükselmesine rağmen 50'nin altında kalarak sektördeki bozulmanın sürdüğünü gösterdi. Eylüldeki yavaşlama ise son dört yılın en belirgin rakamları arasında.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.