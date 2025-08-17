İzmir’de Ulaşım Ücretlerine Zam Yapıldı

TOPLU ULAŞIM TARİFELERİ GÜNCELLENDİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde kentteki toplu ulaşım tarifeleri düzenleniyor. Bu kapsamda, tam biniş ücreti 25 liradan 30 liraya, öğrenci biniş ücreti 10 liradan 15 liraya, öğretmen biniş ücreti 17,72 liradan 20 liraya, 60 yaş üstü biniş ücreti ise 20 liradan 25 liraya yükseliyor. Ayrıca aylık öğrenci abonman kontör ücreti de 4,80 liradan 6,34 liraya çıkıyor.

İZBAN’DA YENİ DÜZENLEME

Mecliste alınan kararlarla İZBAN’da yapılacak düzenlemelere dikkat çekiliyor. TCDD ve belediyenin ortak olduğu İZBAN’da oy çokluğuyla, 90 dakika ücretsiz aktarma ve Halk Taşıt uygulamalarının kaldırıldığı duyuruluyor. Yeni sistemin, İZBAN tarafından yapılacak teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayata geçirileceği, İzmirim Kart’ın İZBAN’da geçerliliğini koruyacağı ama yolcuların belirtilen ayrıcalıklardan faydalanamayacağı ifade ediliyor.