İzmir’de Uyuşturucu Baskınında Kokain Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU TACİRİNE BASKIN

İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin adresine gerçekleştirilen baskında, 4 kilo 430 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan uyuşturucu taciri, mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde G.P. isimli bir kişinin yüksek miktarda uyuşturucu bulundurduğunu ve bu uyuşturucunun sokak satıcılarına dağıtılacağını tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, evde yapılan aramalarda 4 kilo 430 gram kokain bulundu. Şüpheli G.P., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.