Haberler

İzmir’de Uyuşturucu Baskınında Kokain Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU TACİRİNE BASKIN

İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin adresine gerçekleştirilen baskında, 4 kilo 430 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan uyuşturucu taciri, mahkeme tarafından tutuklandı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde G.P. isimli bir kişinin yüksek miktarda uyuşturucu bulundurduğunu ve bu uyuşturucunun sokak satıcılarına dağıtılacağını tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, evde yapılan aramalarda 4 kilo 430 gram kokain bulundu. Şüpheli G.P., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hasan Heybetli Cezaevinde Hayatını Kaybetti

"Son kabadayı" olarak bilinen Hasan Heybetli, cezaevinde prostat kanseri ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün doğal nedenlere bağlı olduğu belirtildi.
Haberler

Zonguldak’ta Konut Satışları Yüzde 25,7 Arttı

Zonguldak'ta Şubat 2025'te konut satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,7 artarak 543'e yükseldi. İpotekli ve diğer satışlarda da benzer bir artış gözlemlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.