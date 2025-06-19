İzmir’de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Taşıyan Araç Durduruldu

İzmir’in Menemen ilçesinde, uyuşturucu taşındığına dair alınan ihbar üzerine polis tarafından durdurulan bir otomobilden 10 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin kente büyük miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Narkotik Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada, 10 kilo 40 gram metamfetamin bulundu. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan Y.G. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı ve tutuklandığı bilgisi verildi.