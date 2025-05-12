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İzmir’de Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

UYUŞTURUCU OPERASYONU

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir adrese gerçekleştirilen operasyonda yoğun miktarda uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Operasyonda, toplamda 48 bin 570 sentetik hap ve 4 bin 836 adet ekstazi hap yakalanıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.Y. isimli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit ediyor. Yapılan titiz araştırmanın ardından, belirtilen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli uyuşturucu hapların yanı sıra 924 adet sentetik hap kutusu da ele geçiriliyor.

SORGU İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, operasyonda gözaltına alınan T.Y.’yi sorgulanmak üzere emniyete taşıyor. Uyuşturucu ticareti ile ilgili soruşturmanın derinlemesine sürdüğü bildiriliyor.

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